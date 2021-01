Napoli – Fiorentina cambia orario? Apprensione causa Covid (Di sabato 16 gennaio 2021) Napoli – Fiorentina rischia di slittare. Il giornalista Carlo Alvino racconta di un possibile cambiamento di orario del match di Serie A. Il Covid 19 continua a creare disagi al calcio. Anche in Italia, la Serie A deve fare i conti con la dilagante emergenza sanitaria. L’ultimo contagiato del massimo campionato italiano è Fabian Ruiz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 gennaio 2021)rischia di slittare. Il giornalista Carlo Alvino racconta di un possibilemento didel match di Serie A. Il19 continua a creare disagi al calcio. Anche in Italia, la Serie A deve fare i conti con la dilagante emergenza sanitaria. L’ultimo contagiato del massimo campionato italiano è Fabian Ruiz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - Sport_Mediaset : #Napoli, #FabianRuiz positivo al #COVID?19. Giocatore in isolamento: salta la #Fiorentina e la #Juve. Tutti negativ… - OptaPaolo : 8 - Il cartellino rosso ricevuto da Luca Vignali all'8° minuto di #TorinoSpezia è il più veloce estratto dall'inizi… - MPAPA090 : RT @pol2187: Non serve aspettare Napoli Fiorentina (che per il proseguo del campionato si deve giocare normalmente) per capire che Napoli E… - LucaMaritano : RT @mirkonicolino: #FabianRuiz positivo al Covid-19, nuovi tamponi per tutto il #Napoli stasera con esito atteso domenica mattina. Giornali… -