Musica | Muti dirige nella Reggia di Caserta | Qui storia e bellezza

"Un concerto alla Reggia di Caserta e' una combinazione di Musica, natura, scultura, arte, bellezza: le ragioni per cui l'umanita' dovrebbe esistere": parola di Riccardo Muti, che domenica 17 gennaio, alle 21.15, e' su Rai 5 con la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per il concerto registrato nel teatro di corte della Reggia in assenza di pubblico. L'esecuzione de 'Le sette ultime parole di Cristo sulla croce' di Franz Joseph Haydn sara' preceduta da un breve intervento di presentazione di Massimo Cacciari, che proprio con Muti ha recentemente pubblicato per la casa editrice il Mulino una conversazione dedicata all'opera di Haydn e alla Crocifissione di Masaccio esposta al Museo di Capodimonte. Il concerto, presentato da RAI Cultura in prima tv, e' una produzione ...

