Musei, riaprono Madre e Filangieri: speciale promozione per le famiglie (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche il Madre, museo d’arte contemporanea Donnaregina della Regione Campania, e il Museo Filangieri, entrambi nel centro storico di Napoli, riapriranno il 18 gennaio dal lunedi al venerdi come consentito dall’ultimo Dpcm per le zone gialle. Hanno gia’ comunicato la riapertura in Campania, Pompei, la Reggia di Caserta, i parchi archeologici di Ercolano e Paestum-Velia, i Musei autonomi napoletani Capodimonte, MANN, Palazzo Reale, e i siti del Polo museale campano. Al Madre visitabili la mostra di Mathilde Rosier “Le massacre du printemps” (fino al 1 febbraio 2021), “Alessandro Mendini piccole fantasie quotidiane”, e il playground-installazione di Temitayo Ogunbiyi “Giocherai nel quotidiano, correndo” (prorogate fino al 5 aprile 2021). Una famiglia paghera’ solo 4 euro (due adulti con con figli minori). L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche il, museo d’arte contemporanea Donnaregina della Regione Campania, e il Museo, entrambi nel centro storico di Napoli, riapriranno il 18 gennaio dal lunedi al venerdi come consentito dall’ultimo Dpcm per le zone gialle. Hanno gia’ comunicato la riapertura in Campania, Pompei, la Reggia di Caserta, i parchi archeologici di Ercolano e Paestum-Velia, iautonomi napoletani Capodimonte, MANN, Palazzo Reale, e i siti del Polo museale campano. Alvisitabili la mostra di Mathilde Rosier “Le massacre du printemps” (fino al 1 febbraio 2021), “Alessandro Mendini piccole fantasie quotidiane”, e il playground-installazione di Temitayo Ogunbiyi “Giocherai nel quotidiano, correndo” (prorogate fino al 5 aprile 2021). Una famiglia paghera’ solo 4 euro (due adulti con con figli minori). L'articolo ...

