Murray, veto Australia "All'Open solo se guarito prima di arrivare qui" (Di sabato 16 gennaio 2021) "Il signor Murray e le altre 1.240 persone che fanno parte del torneo Australian Open devono dimostrare che, prima di viaggiare verso Melbourne, siano risultati negativi ai test Anticovid". Le parole ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) "Il signore le altre 1.240 persone che fanno parte del torneodevono dimostrare che,di viaggiare verso Melbourne, siano risultati negativi ai test Anticovid". Le parole ...

Daniele20052013 : Tennis: Murray incappa in Covid, veto dell'Australia - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Tennis: Murray incappa in Covid, veto dell'Australia - paolorm2012 : Tennis: Murray incappa in Covid, veto dell'Australia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Murray incappa nel Covid: veto dell'Australia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Murray incappa nel Covid: veto dell'Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Murray veto Tennis: Murray incappa in Covid, veto dell'Australia ANSA Nuova Europa Murray, veto Australia "All’Open solo se guarito prima di arrivare qui"

"Il signor Murray e le altre 1.240 persone che fanno parte del torneo Australian Open devono dimostrare che, prima di viaggiare verso Melbourne, siano risultati negativi ai test Anticovid". Le parole ...

Tennis, Murray incappa nel Covid: veto dell'Australia

"Il signor Murray e le altre 1.240 persone che fanno parte del torneo Australian Open devono dimostrare che, prima di viaggiare verso Melbourne, siano risultati negativi ai test Anticovid". Le parole ...

"Il signor Murray e le altre 1.240 persone che fanno parte del torneo Australian Open devono dimostrare che, prima di viaggiare verso Melbourne, siano risultati negativi ai test Anticovid". Le parole ..."Il signor Murray e le altre 1.240 persone che fanno parte del torneo Australian Open devono dimostrare che, prima di viaggiare verso Melbourne, siano risultati negativi ai test Anticovid". Le parole ...