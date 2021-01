Morte Beppe Ghirardini e caso Bozzoli legati? Il sinistro post Facebook dell’operaio prima di sparire (Di sabato 16 gennaio 2021) Mario Bozzoli news: Beppe Ghirardini sarebbe stato un testimone importantissimo nel processo a carico di Giacomo Bozzoli iniziato di recente. E forse proprio perché la sera della scomparsa del suo titolare assistette a qualcosa di compromettente, pochi giorni dopo scomparve e perse la vita. È questa al momento solo un’ipotesi, certo, che però i legali della famiglia di Mario Bozzoli reputano più che fondata. Come è morto Beppe Ghirardini? Come è morto Beppe Ghirardini? Ha ingerito un’esca al veleno, si sa. Ma perché? E soprattutto: il suo è stato un gesto volontario o qualcuno lo ha costretto a farlo inducendolo a togliersi la vita? Sollevano non pochi dubbi le frasi pronunciate da suoi due colleghi della fonderia ... Leggi su urbanpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Marionews:sarebbe stato un testimone importantissimo nel processo a carico di Giacomoiniziato di recente. E forse proprio perché la sera della scomparsa del suo titolare assistette a qualcosa di compromettente, pochi giorni dopo scomparve e perse la vita. È questa al momento solo un’ipotesi, certo, che però i legali della famiglia di Marioreputano più che fondata. Come è morto? Come è morto? Ha ingerito un’esca al veleno, si sa. Ma perché? E soprattutto: il suo è stato un gesto volontario o qualcuno lo ha costretto a farlo inducendolo a togliersi la vita? Sollevano non pochi dubbi le frasi pronunciate da suoi due colleghi della fonderia ...

