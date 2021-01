Mortal Kombat da Fatality nelle prime immagini del film reboot

11secon : #SPETTACOLO #MortalKombat uscirà ad Aprile sia nelle sale che sulla piattaforma HBO Max. Come garantito a suo tempo… - GiocareOra : Guarda le prime immagini del film Mortal Kombat - santanaslam : Dayane me la vedo gasatissima che gioca a mortal kombat schiacciando fortissimo tutti i tasti e senza fare le mosse… - Noovyis : (Mortal Kombat: il film si aprirà con uno scontro tra Scorpion e Sub-Zero, ecco nuove foto) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Mortal Kombat

With just months to go until the long-awaited Mortal Kombat movie finally bursts onto screens big and small (in a shower of body parts, naturally), Warner Bros has shed the veil of secrecy and shared ...For those of you who grew up on the Mortal Kombat, many of your favorites will be taking part in the upcoming movie, as this first batch of pictures makes abundantly clear. For instance, below you’ll ...