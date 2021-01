Milly Carlucci svela perché Mariotto e la Pastorelli non sono stati confermati a Il Cantante Mascherato (Di sabato 16 gennaio 2021) Milly Carlucci è tornata con un post su Instagram per confermare quanto trapelato online nelle scorse settimane, ovvero che Guillermo Mariotto non farà parte della giuria della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. “Mi sono molto divertita ad ascoltare tutto quel brusio che è nato in torno alla non presenza di Guillermo Mariotto nella giuria de Il Cantante Mascherato, voi amici dei social siete meravigliosi perché fate nascere delle bombe di notizie”. La conduttrice ha poi continuato citando anche Ilenia Pastorelli, anche lei non confermata: “Questa è la verità: Guillermo Mariotto non ci sarà ma non perché abbiamo litigato, Guillermo è il mio adorato Guillermito ... Leggi su biccy (Di sabato 16 gennaio 2021)è tornata con un post su Instagram per confermare quanto trapelato online nelle scorse settimane, ovvero che Guillermonon farà parte della giuria della seconda edizione de Il. “Mimolto divertita ad ascoltare tutto quel brusio che è nato in torno alla non presenza di Guillermonella giuria de Il, voi amici dei social siete meravigliosifate nascere delle bombe di notizie”. La conduttrice ha poi continuato citando anche Ilenia, anche lei non confermata: “Questa è la verità: Guillermonon ci sarà ma nonabbiamo litigato, Guillermo è il mio adorato Guillermito ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip oggi non va in onda perchè/ Settimana prossima torna a sfidare Milly Carlucci il Venerdì - MikyS03 : Ma Carolyn Smith segue Amici?? ?????? Chissà cosa ne pensa Milly Carlucci? #Amici20 #carolynsmith #millycarlucci… - gianlu_79 : RT @IlCantanteRai1: Benvenuti nell'elegante mondo del #Pappagallo?? Vi aspettiamo il 29 gennaio in prima serata su #Rai1 #IlCantanteMascher… - BR29021792 : @BR13111868 @rominafuochi @jacopogiliberto @gioacigno @Agenzia_Ansa @teatrosancarlo @ComuneNapoli @IsabellaColbran… - BR13111868 : @BR29021792 @rominafuochi @jacopogiliberto @gioacigno @Agenzia_Ansa @teatrosancarlo @ComuneNapoli @IsabellaColbran… -