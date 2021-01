Mihajlovic: ” Non dobbiamo accontentarci delle prestazioni. Mercato? Stanno tornando tutti a disposizione” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo la vittoria sull’Hellas Verona: “Complimenti a Ivan che ha ammesso che abbiamo giocato meglio di loro ed è giusto che abbiamo vinto. Sapevamo fosse una partita difficile, ma le nostre difficoltà sono nei risultati non nelle prestazioni, quelle ci sono sempre state, ma non dobbiamo accontentarci solo di quelle. Serve maggiore coraggio così da andare in campo con la testa libera, e determinazione di vincere a tutti i costi”. Ha toccato anche il tema Mercato il tecnico serbo, facendo capire di essere soddisfatto della rosa a disposizione ora che Stanno recuperando i tanti infortunati: “Abbiamo diverse scelte sia per l’undici titolare sia per i cambi ora che Stanno ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Il tecnico del Bologna Sinisaha parlato dopo la vittoria sull’Hellas Verona: “Complimenti a Ivan che ha ammesso che abbiamo giocato meglio di loro ed è giusto che abbiamo vinto. Sapevamo fosse una partita difficile, ma le nostre difficoltà sono nei risultati non nelle, quelle ci sono sempre state, ma nonsolo di quelle. Serve maggiore coraggio così da andare in campo con la testa libera, e determinazione di vincere ai costi”. Ha toccato anche il temail tecnico serbo, facendo capire di essere soddisfatto della rosa aora cherecuperando i tanti infortunati: “Abbiamo diverse scelte sia per l’undici titolare sia per i cambi ora che...

