Miami Supercops: tutto quello che c’è da sapere sul film con Bud Spencer e Terence Hill (Di sabato 16 gennaio 2021) Miami Supercops: trama, cast e streaming del film Questa sera, 16 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Miami Supercops, film del 1985 diretto da Bruno Corbucci e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. È il quindicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Doug Bennet e Steve Forrest sono due grandi amici; il primo lavora per l’FBI, a New York, mentre il secondo ha lasciato il corpo poiché nauseato dalla burocrazia della giustizia e ha aperto una scuola per piloti di elicotteri a Tampa. Un caso richiede la bravura dei due agenti: un ex galeotto, Joe Garret, esce ... Leggi su tpi (Di sabato 16 gennaio 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, 16 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 1985 diretto da Bruno Corbucci e interpretato da Bud. È il quindicesimo dei 16interpretati dalla coppia Bud. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Doug Bennet e Steve Forrest sono due grandi amici; il primo lavora per l’FBI, a New York, mentre il secondo ha lasciato il corpo poiché nauseato dalla burocrazia della giustizia e ha aperto una scuola per piloti di elicotteri a Tampa. Un caso richiede la bravura dei due agenti: un ex galeotto, Joe Garret, esce ...

eroszago : RT @Corriere: «Miami Supercops» in tv: perché fu a lungo l’ultima pellicola di Hill-Spencer e gli altri 6 segreti del film - Corriere : «Miami Supercops» in tv: perché fu a lungo l’ultima pellicola di Hill-Spencer e gli altri 6 segreti del film - MontiFrancy82 : Sabato 16 gennaio, in prima serata su Retequattro, appuntamento con #MiamiSupercops il film cult con #BudSpencer e… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 16 gennaio, in prima serata su Retequattro, appuntamento con #MiamiSupercops il film cult con #BudSpencer e… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 16 gennaio, in prima serata su Retequattro, appuntamento con “Miami Supercops”, il film cult con Bud Spencer… -