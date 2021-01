METEO Italia. Freddo russo e neve sino a inizio settimana, poi cambia tutto (Di sabato 16 gennaio 2021) METEO sino AL 22 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde affluiscono sull’Italia, con clima che si fa decisamente rigido quasi ovunque. Il grosso del Freddo resta però relegato sui Balcani, dove è presente un esteso serbatoio gelido. Il raffreddamento risulta ben maggiore sulle aree adriatiche ed appenniniche, mentre stenta un pochino ad espandersi verso ovest. L’impatto dell’aria fredda genera peraltro anche fenomeni di debole instabilità su alcune aree del medio-basso versante adriatico e del Sud Italia, dove si avranno ulteriori spruzzate di neve fino a quote molto basse, se non in pianura. Il nucleo più Freddo risulta ostacolato nella sua marcia verso ovest dalla ripresa del flusso atlantico alle alte latitudini, con l’anticiclone che preme da ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 16 gennaio 2021)AL 22 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde affluiscono sull’, con clima che si fa decisamente rigido quasi ovunque. Il grosso delresta però relegato sui Balcani, dove è presente un esteso serbatoio gelido. Il raffreddamento risulta ben maggiore sulle aree adriatiche ed appenniniche, mentre stenta un pochino ad espandersi verso ovest. L’impatto dell’aria fredda genera peraltro anche fenomeni di debole instabilità su alcune aree del medio-basso versante adriatico e del Sud, dove si avranno ulteriori spruzzate difino a quote molto basse, se non in pianura. Il nucleo piùrisulta ostacolato nella sua marcia verso ovest dalla ripresa del flusso atlantico alle alte latitudini, con l’anticiclone che preme da ...

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia Meteo: WEEKEND, BLITZ GELIDO sull'ITALIA, Torna la NEVE fino in PIANURA. Le PREVISIONI per SABATO e DOMENICA iLMeteo.it Addio alla professoressa Eleonora Toschi, lutto in tutta la Marina

Lutto per la scomparsa di Eleonora Toschi (nella foto), professoressa molto conosciuta e stimata. Residente a Tonfano, aveva 63 anni e da tempo combatteva contro un brutto male. Toschi insegnava disci ...

La sponda dei vescovi a Conte: "Crisi deleteria"

Il mondo cattolico guarda con preoccupazione alla crisi politica. Scende in campo la Conferenza episcopale italiana ma anche le associazioni perché la crisi, in questo tempo di pandemia, spaventa. "So ...

