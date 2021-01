Meteo di fine Gennaio | la tendenza nel culmine dell’Inverno

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 16 gennaio 2021) Quest’anno l’inverno è tornato a mostrare un ruolo da protagonista, con episodi di freddo e neve che hanno coinvolto anche l’Italia. Metàpuò essere considerato il giro di boarologico e possiamo tracciare alcuni bilanci di questa prima parte di stagione. Perturbazioni atlantiche e nord-atlantiche dirette fin sull’Italia, comeper la terza decade diRipetuti affondi d’aria fredda hanno caratterizzato le ultime settimane, specie nel periodo da Natale, con spazio per neve. Le precipitazioni abbondanti sono state la caratteristica saliente. Non si sono però avuti episodi eclatanti in termini di freddo. Attualmente l’Italia è alle prese con il flusso di correnti rigide d’estrazione russa, ma il gelo vero e proprio è rimasto relegato verso l’Europa ...