Merkel si ritirerà all'apice della popolarità, come chi si alza dal tavolo quando ancora vince (Di sabato 16 gennaio 2021) Per i pessimisti d’Europa. Riuscireste a immaginarvi Angela Merkel sconfitta alle elezioni che incita i suoi sostenitori a ribellarsi contro il risultato delle urne e a invadere il Bundestag? Oppure nella foga di licenziare in tronco ministri, consiglieri, portavoce, delegittimare militari e apparati di sicurezza o ricattare le autorità di un Land? La cancelliera plana sul congresso della Cdu, che elegge il presidente del partito, con un discorso calmo e asciutto di undici minuti per confermare l’intenzione di lasciare il suo incarico di governo dopo le elezioni federali del 26 settembre e per tracciare un bilancio molto sobrio della sua azione. Se il quadro non si modificherà, Merkel si ritirerà all’apice della sua popolarità, con la saggezza di chi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Per i pessimisti d’Europa. Riuscireste a immaginarvi Angelasconfitta alle elezioni che incita i suoi sostenitori a ribellarsi contro il risultato delle urne e a invadere il Bundestag? Oppure nella foga di licenziare in tronco ministri, consiglieri, portavoce, delegittimare militari e apparati di sicurezza o ricattare le autorità di un Land? La cancelliera plana sul congressoCdu, che elegge il presidente del partito, con un discorso calmo e asciutto di undici minuti per confermare l’intenzione di lasciare il suo incarico di governo dopo le elezioni federali del 26 settembre e per tracciare un bilancio molto sobriosua azione. Se il quadro non si modificherà,siall’sua, con la saggezza di chi ...

