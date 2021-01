Meret: «C’è negatività a Napoli. Supercoppa? Juventus in forma» (Di sabato 16 gennaio 2021) Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni del portiere del Napoli Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Fiorentina. PRANZO CON LA SQUADRA – «Sono giornate importanti, c’è bisogno anche di staccare un attimo, di scaricare fisico e testa. Stiamo giocando ogni tre giorni, è un periodo molto impegnativo e c’è bisogno di questo. Gattuso è stato giocatore fino a poco tempo fa, sa come funziona la testa di un calciatore. Sa benissimo come lavoriamo e quanto è importante il recupero. È molto bravo e diventano necessarie giornate di riposo». PERIODO NEGATIVO – «Anche se c’è negatività sappiamo quanto valiamo e quello che possiamo fare. Abbiamo avuto un periodo un po’ ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Alexha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Fiorentina: le dichiarazioni del portiere delAlex, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Fiorentina. PRANZO CON LA SQUADRA – «Sono giornate importanti, c’è bisogno anche di staccare un attimo, di scaricare fisico e testa. Stiamo giocando ogni tre giorni, è un periodo molto impegnativo e c’è bisogno di questo. Gattuso è stato giocatore fino a poco tempo fa, sa come funziona la testa di un calciatore. Sa benissimo come lavoriamo e quanto è importante il recupero. È molto bravo e diventano necessarie giornate di riposo». PERIODO NEGATIVO – «Anche se c’èsappiamo quanto valiamo e quello che possiamo fare. Abbiamo avuto un periodo un po’ ...

