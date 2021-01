Mercato Juventus, da Milik a Giroud: le ultimissime sugli attaccanti (Di sabato 16 gennaio 2021) Mercato Juventus – L’obiettivo principale della dirigenza bianconera è quella di regalare una pedina in attacco a mister Pirlo. Un giocatore che sappia integrarsi in tempi rapidi nell’organico juventino e che magari abbia delle caratteristiche diverse da quelle degli attaccanti che attualmente si trovano in rosa. Nel frattempo uno dei giocatori che la Juve ha seguito in questi mesi sembra destinato altrove. Milik è infatti ad un passo dall’accordo con il Marsiglia, pronto ad affidargli una maglia da titolare. Mercato Juventus, gli obiettivi per l’attacco Come riporta “Tuttosport”, adesso i bianconeri devono davvero stringere il cerchio per cercare il rinforzo in attacco. Con il polacco destinato a giocare in Ligue1, adesso sembrano essere due le piste bianconere. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 16 gennaio 2021)– L’obiettivo principale della dirigenza bianconera è quella di regalare una pedina in attacco a mister Pirlo. Un giocatore che sappia integrarsi in tempi rapidi nell’organico juventino e che magari abbia delle caratteristiche diverse da quelle degliche attualmente si trovano in rosa. Nel frattempo uno dei giocatori che la Juve ha seguito in questi mesi sembra destinato altrove.è infatti ad un passo dall’accordo con il Marsiglia, pronto ad affidargli una maglia da titolare., gli obiettivi per l’attacco Come riporta “Tuttosport”, adesso i bianconeri devono davvero stringere il cerchio per cercare il rinforzo in attacco. Con il polacco destinato a giocare in Ligue1, adesso sembrano essere due le piste bianconere. Leggi anche: ...

La Juventus monitora costantemente le prestazioni dei possibili colpi di mercato: doppio colpo in casa Lazio. La Juventus vuole continuare a sorprendere tutti con colpi funzionali al progetto tecnico ...

