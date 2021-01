Medico italiano morto dopo il vaccino | è appena arrivato il referto dell’autopsia

Leggi su howtodofor

(Di sabato 16 gennaio 2021) Non c'è nessuna correlazione tra la morte di Enrico Patuzzo, ildi 64 annigiovedì 14 gennaio, e ilanti-Covid. A stabilirlo è stata l'autopsia eseguita venerdì 15 gennaio da unlegale, un anatomopatologo dell'Asst di Mantova e dal professore Andrea Piccinini dell’Università degli Studi di Milano. Nessuna correlazione trae decesso. Stando a quanto riporta una nota stampa dell'azienda ospedaliera, la morte è stata causata dalle patologie preesistenti delaggravate anche da un problema cardiaco: (Continua..) "Non è stato individuato alcun elemento che possa ricondurre il decesso a una delle condizioni descritte in letteratura nei casi di reazioni avverse per vaccini comunemente utilizzati", spiegano nella nota. L'autopsia era stata ...