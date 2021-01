Mazzola: "Vi racconto Juve-Inter 9-1. Vicino ai bianconeri, mia madre disse no" (Di sabato 16 gennaio 2021) L'ex calciatore Sandro Mazzola ha ricordato Juventus-Inter del 1961 e svelato un retroscena sui bianconeri. Leggi su 90min (Di sabato 16 gennaio 2021) L'ex calciatore Sandroha ricordatontus-del 1961 e svelato un retroscena sui

ilbianconerocom : #Mazzola a BN: '#JuveInter 9-1, ecco come andò. Mi chiamarono in bianconero, mia madre non mi mandò'… - gianniisola1 : @Stonekey3 @granatiere1906 @ZZiliani Massimo Moratti cercò di intimorire Ferruccio Mazzola portandolo in tribunale.… - gianniisola1 : @Stonekey3 @granatiere1906 @ZZiliani Sta di fatto che le pillole venivano somministrate e molti di quei giocatori s… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazzola racconto Mazzola: "Vi racconto Juve-Inter 9-1. Vicino ai bianconeri, mia madre disse no" 90min Mazzola: "Vi racconto Juve-Inter 9-1. Vicino ai bianconeri, mia madre disse no"

La sfida tra Inter e Juventus rievoca sempre tanti ricordi. Uno in particolare risale al 10 giugno 1961, giorno in cui venne rigiocato il derby d'Italia dopo ch ...

Il custode muore nel ‘suo’ stadio

Infarto per Fantini, inutili i tentativi di rianimarlo al Mazzola. Aveva 75 anni, era una colonna del calcio gialloblù ...

La sfida tra Inter e Juventus rievoca sempre tanti ricordi. Uno in particolare risale al 10 giugno 1961, giorno in cui venne rigiocato il derby d'Italia dopo ch ...Infarto per Fantini, inutili i tentativi di rianimarlo al Mazzola. Aveva 75 anni, era una colonna del calcio gialloblù ...