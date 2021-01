Matilde Brandi "Marco Costantini mi ha lasciata"/ "Le storie finiscono, ma..." (Di sabato 16 gennaio 2021) Matilde Brandi piange a Verissimo parlando dell'addio del marito Marco Costantini che l'ha lasciata con un messaggio dopo il Grande Fratello Vip 2020 Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021)piange a Verissimo parlando dell'addio del maritoche l'hacon un messaggio dopo il Grande Fratello Vip 2020

fridayiminI0ve : Matilde Brandi se la smetti di essere una bimba di Salveenee e cambi idea sui gay io mi tengo libera per te, fuck all men - Cassandra9112 : Questa cosa di Matilde Brandi è davvero patetica. Non vedeva l'ora di andare a raccontare di questa separazione...#verissimo - car_ds5 : RT @giadb_: Ma concentriamoci su quanto sia stata Signora Matilde Brandi nel non parlare male neanche per mezzo secondo del suo ex compagno… - giadb_ : Ma concentriamoci su quanto sia stata Signora Matilde Brandi nel non parlare male neanche per mezzo secondo del suo… - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Matilde Brandi: l'intervista integrale' su Mediaset Play -