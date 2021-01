Matilde Brandi, l’ex gieffina in lacrime a Verissimo “Non lo vedo più da tre mesi” (Di sabato 16 gennaio 2021) Una grande crisi è comparsa nella vita di Matilde Brandi. La bella soubrette è infatti tornata single. Dopo essere stata con il suo compagno, Marco, con il quale stava insieme da circa venti anni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta assistendo alla fine della sua storia d’amore. Il fatto non è un’assoluta novità, infatti già da tempo, la donna aveva dichiarato che tra lei e Marco fosse in atto una vera crisi di coppia. L’annuncio di questa sua nuova condizione è arrivato a Verissimo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@Verissimotv) Dal salottino di Silvia Toffanin, Matilde si è lasciata andare a delle confidenze sulla sua ormai passata relazione. Secondo alcune indiscrezioni sembra che ... Leggi su virali.video (Di sabato 16 gennaio 2021) Una grande crisi è comparsa nella vita di. La bella soubrette è infatti tornata single. Dopo essere stata con il suo compagno, Marco, con il quale stava insieme da circa venti anni,concorrente del Grande Fratello Vip, sta assistendo alla fine della sua storia d’amore. Il fatto non è un’assoluta novità, infatti già da tempo, la donna aveva dichiarato che tra lei e Marco fosse in atto una vera crisi di coppia. L’annuncio di questa sua nuova condizione è arrivato a. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) Dal salottino di Silvia Toffanin,si è lasciata andare a delle confidenze sulla sua ormai passata relazione. Secondo alcune indiscrezioni sembra che ...

