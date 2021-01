Matilde Brandi in lacrime per il marito: “Lasciata senza spiegazioni. Mi ha inviato solo un sms” (Di sabato 16 gennaio 2021) Matilde Brandi ha raccontato la fine della sua storia a Verissimo, il programma di successo di canale 5, condotto da Silvia Toffin. Non è riuscita a trattenere le lacrime: mai si sarebbe aspettata che, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ha scoperto che il marito, Marco Costantini, non era più lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 16 gennaio 2021)ha raccontato la fine della sua storia a Verissimo, il programma di successo di canale 5, condotto da Silvia Toffin. Non è riuscita a trattenere le: mai si sarebbe aspettata che, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ha scoperto che il, Marco Costantini, non era più lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

EireenViolet : Matilde Brandi,accuse all’ex compagno:“Quando ero al GF Vip già frequentava un’altra, vergogna!!!” #rosmello - trapdmaind : comunque io non so davvero come si abbia potuto tradire una figa del genere come Matilde Brandi, boh vabbè ma tanto… - fridayiminI0ve : Matilde Brandi se la smetti di essere una bimba di Salveenee e cambi idea sui gay io mi tengo libera per te, fuck all men - Cassandra9112 : Questa cosa di Matilde Brandi è davvero patetica. Non vedeva l'ora di andare a raccontare di questa separazione...#verissimo - car_ds5 : RT @giadb_: Ma concentriamoci su quanto sia stata Signora Matilde Brandi nel non parlare male neanche per mezzo secondo del suo ex compagno… -