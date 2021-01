Mastella e Calenda, insulti sulla crisi di governo: «Ha telefonato anche a me per Conte», «Pallone gonfiato» (Di domenica 17 gennaio 2021) Il leader di Azione: «Mi ha chiamato proponendomi uno scambio tra l’appoggio al governo Conte e il sostegno del Pd a Roma». Il sindaco di Benevento: «Sei squallido» Leggi su corriere (Di domenica 17 gennaio 2021) Il leader di Azione: «Mi ha chiamato proponendomi uno scambio tra l’appoggio ale il sostegno del Pd a Roma». Il sindaco di Benevento: «Sei squallido»

LegaSalvini : CARLO CALENDA: 'PENSO COSA SAREBBE ACCADUTO SE MASTELLA FOSSE ANDATO IN GIRO A NOME DI SALVINI. L'APOCALISSE'. - Adnkronos : #Calenda: '#Mastella mi ha chiesto appoggio #Conte in cambio ok Pd su Roma' - LegaSalvini : IL MERCATO DELLE VACCHE DI CONTE E MASTELLA, CALENDA LI GELA COSÍ - e_vanti : RT @ilriformista: La replica di #Mastella: 'Squallore umano incredibile' @CarloCalenda #costruttori #crisidigoverno #Calenda - salfasanop : RT @guidotweet: La si può metter giù anche diversamente: Mastella è l’agente provocatore sotto copertura tanto invocato da Davigo, Travagli… -