Marta Bassino gigante | trionfa in Slovenia | terza vittoria su quattro slalom di Coppa L' ultima a riuscirci

(Di sabato 16 gennaio 2021) Unafa la storia dello sci italiano, e non solo. L'italiana hato sulla ghiacciatissima pista Podkoren ed è diventata la prima sciatrice a vincere almeno tre dei primigiganti di una stagione didel Mondo dal 2013. L'a firmare tale impresa fu Tina Maze, che poi vinse la competizione generale: speriamo possa essere di buon auspicio per la. La quale ha confermato uno stato di forma eccezionale anche in, fermando il cronometro a 2:11.90 e polverizzando i tempi della francese Tessa Worley (+0.80) e della svizzera Michelle Gisin. Da segnalare anche il quinto posto di Federica Brignone, autrice di una buonissima prova, anche se stavolta il palcoscenico ...

Il tris nel gigante di Kranjska Gora lancia la cuneese in una dimensione sempre più grande. E' lei la miglior gigantista in circolazione, di nuovo pettorale rosso ...Prosegue il momento d'oro in Coppa del Mondo per Marta Bassino. La cuneese, che prima dell'inizio di questa stagione aveva centrato un solo successo in carriera, oggi a Kranjska Gora (Slovenia) si è ...