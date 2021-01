Marta Bassino conquista il gigante di Kranjska Gora | quindicesimo posto per Sofia Goggia

(Di sabato 16 gennaio 2021) A distanza di tre settimane dall’ultimo appuntamento, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile ritrova lo slalom. La cancellazione della seconda manche di Schladming a causa del forte vento non ha fatto altro che accrescere la voglia di riscatto delle atlete a partire da. Seconda nella classifica di specialità, la 24enne di Borgo San Dalmazzo si è rifatta con gli interessi nella prova di, chiamata a sostituire Maribor a causa dell’assenza di neve. Nella prima discesa la piemontese dell’Esercito ha saputo adattarsi al ghiaccio vivo della Podkoren mantenendo linee molto strette, sfruttando al tempo la leggerezza che la contraddistingue. La giovane piemontese ha saputo gestire al meglio la pressione, non facendosi influenzare dal ritorno impetuoso di Tessa Worley e ...

Eurosport_IT : Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! ?????? Marta Bassino gigantesca! ?? #EurosportSCI | #FISAlpine - Eurosport_IT : LA REGINA DELLO SLALOM GIGANTE! ?????? Marta Bassino con una gara superlativa vince il Gigante di Kranjska Gora: terz…

Marta Bassino con due manche da incorniciare ha domato la pista Podkoren di Kranjska Gora. Per la 25 enne di Borgo San Dalmazzo è la quarta vittoria in Coppa del mondo, la terza in stagione. Bassino è ...Petra Vlhova è quarta, mentre Mikaela Shiffrin è sesta. Marta Bassino (Ita) 523. 5. Marta Bassino. Marta Bassino vince lo slalom gigante di Kranjska Gora, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femm ...