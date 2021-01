Mariateresa | sorpresa alla figlia Roberta Ero malata ma tu C' è posta per te

Ultime Notizie dalla rete : Mariateresa sorpresa

Il Sussidiario.net

Mi ha detto la gente l'ha derisa, la gente non la capiva, sai anche quando indossava una gonna che poteva far ridere, oppure si fermava a cantare, a volte non aveva neanche il posto il posto a tavola, ...Restate connessi. Dayane allora, dopo esser stata richiamata nel Confessionale, richiama i coinquilini nel salotto per comunicare la decisione del GF:I concorrenti corrono immediatamente nella stanza ...