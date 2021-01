Maria Rita Gismondo: "Il lockdown è l’unica soluzione per svuotare gli ospedali ma svuota anche la vita della gente" (Di sabato 16 gennaio 2021) “Se noi dobbiamo porci come obiettivo quello di svuotare le terapie intensive e di allentare la pressione sugli ospedali, i lockdown sono l’unica soluzione. Ma dobbiamo guardare alla vita in toto e la vita non è fatta solo di ospedali che si svuotano di malati in terapia intensiva: è fatta anche della nostra socialità e di un’economia che è devastata”. Invita a considerare entrambi gli aspetti la microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo. Mentre l’Italia a colori si divide fra chi non accetta di tornare zona rossa e chi all’opposto sostiene la necessità di nuove chiusure totali, la scienziata ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) “Se noi dobbiamo porci come obiettivo quello dile terapie intensive e di allentare la pressione sugli, isono. Ma dobbiamo guardare allain toto e lanon è fatta solo diche sino di malati in terapia intensiva: è fattanostra socialità e di un’economia che è devastata”. Ina considerare entrambi gli aspetti la microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano. Mentre l’Italia a colori si divide fra chi non accetta di tornare zona rossa e chi all’opposto sostiene la necessità di nuove chiusure totali, la scienziata ...

