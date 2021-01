Manchester United, Diallo al settimo cielo: «Voglio vincere la Premier League» (Di sabato 16 gennaio 2021) Amad Diallo ha parlato delle sue emozioni in questi primi giorni da calciatori del Manchester United Amad Diallo, giovane talento del Manchester United arrivato questo gennaio dall’Atalanta, in una intervista al sito ufficiale del club inglese ha parlato dei suoi obiettivi con i Red Devils. «La presenza di un altro ivoriano, Eric Bailly, avrà sicuramente un effetto positivo sul mio adattamento e la mia crescita. Eric sarà una guida per me. In effetti, ho già parlato con lui negli ultimi mesi, abbiamo parlato al telefono e via social. Gli chiederò consiglio e ascolterò tutto ciò che ha da dirmi. Sarà importante anche Pogba e tutti i giocatori che parlando francese e italiano anche. Lui sarà come Bailly un punto di riferimento. Sono davvero al settimo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Amadha parlato delle sue emozioni in questi primi giorni da calciatori delAmad, giovane talento delarrivato questo gennaio dall’Atalanta, in una intervista al sito ufficiale del club inglese ha parlato dei suoi obiettivi con i Red Devils. «La presenza di un altro ivoriano, Eric Bailly, avrà sicuramente un effetto positivo sul mio adattamento e la mia crescita. Eric sarà una guida per me. In effetti, ho già parlato con lui negli ultimi mesi, abbiamo parlato al telefono e via social. Gli chiederò consiglio e ascolterò tutto ciò che ha da dirmi. Sarà importante anche Pogba e tutti i giocatori che parlando francese e italiano anche. Lui sarà come Bailly un punto di riferimento. Sono davvero al...

