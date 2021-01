Mamma dopo la chemioterapia | cosa bisogna sapere

Leggi su dilei

(Di sabato 16 gennaio 2021) Oncofertilità. Se viene fatta diagnosi di un tumore in giovane età – per il seno ogni anno circa 3300 diagnosi sono fatte su donne con meno di 40 anni – informatevi sulle strutture che possono avere un centro destinato a questo obiettivo. Purtroppo non esiste una rete dei centri di oncofertilità, ma in ogni caso occorreche grazie ad una serie di trattamenti oggi si può avere comunque una gravidanza serena, praticamente senza rischi pere nascituro. Lo dice una ricerca condotta sui dati di 39 studi, che fornisce la casistica più ampia al mondo di giovani donne con pregresso carcinomario e successiva gravidanza. Sono state considerate 114.573 pazienti, di cui 7.500 hanno avuto un figlio. La ricerca è stata coordinata dalla Breast Unit dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino – Università di ...