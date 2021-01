Maltempo Veneto – Chiesto lo stato di Emergenza per neve (Di sabato 16 gennaio 2021) Il presidente del Veneto Luca Zaia ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, per chiedere la dichiarazione dello stato di Emergenza di rilievo nazionale per i danni subiti in seguito alla neve abbondante che ha raggiunto decine di comuni di montagna nei primi giorni di gennaio. Le Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Il presidente delLuca Zaia ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, per chiedere la dichiarazione dellodidi rilievo nazionale per i danni subiti in seguito allaabbondante che ha raggiunto decine di comuni di montagna nei primi giorni di gennaio. Le

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, per chiedere la dichiarazione dello ...

Eccezionali nevicate in Veneto. Zaia chiede a Conte e Borrelli la dichiarazione dello stato d'emergenza

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha formalizzato, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, la ...

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha formalizzato, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, la richiesta di dichiarazione dello stato d'emergenza.