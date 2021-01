Maledizione senza fine, Lombardi di nuovo ko (Di sabato 16 gennaio 2021) di Marco de Martino Campione di sfortuna. Lo è Cristiano Lombardi che è incappato in un nuovo infortunio muscolare, in pratica una ricaduta dello strappo subito a Vicenza. Il calciatore si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione muscolare nella regione posteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni ma questo ko molto probabilmente lo costringerà a salutare in largo anticipo la stagione 2020/2021. Una stagione, la seconda con la maglia della Salernitana, praticamente mai cominciata e che si chiude mestamente qui. Lombardi, distrutto psicologicamente dall’ennesimo guaio fisico, molto probabilmente sarà estromesso dalla lista over o addirittura restituito in anticipo alla Lazio per fine prestito. L’articolo completo sull’edizione digitale di ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 gennaio 2021) di Marco de Martino Campione di sfortuna. Lo è Cristianoche è incappato in uninfortunio muscolare, in pratica una ricaduta dello strappo subito a Vicenza. Il calciatore si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione muscolare nella regione posteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni ma questo ko molto probabilmente lo costringerà a salutare in largo anticipo la stagione 2020/2021. Una stagione, la seconda con la maglia della Salernitana, praticamente mai cominciata e che si chiude mestamente qui., distrutto psicologicamente dall’ennesimo guaio fisico, molto probabilmente sarà estromesso dalla lista over o addirittura restituito in anticipo alla Lazio perprestito. L’articolo completo sull’edizione digitale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Maledizione senza Sassuolo, è ancora maledizione degli ottavi di Coppa Italia: 0-2 al Mapei, SPAL rivale della Juve TUTTO mercato WEB Sassuolo, è ancora maledizione degli ottavi di Coppa Italia: 0-2 al Mapei, SPAL rivale della Juve

Continua la maledizione degli ottavi di finale di Coppa Italia per il Sassuolo. La squadra neroverde, in tutta la sua storia, non è mai riuscita.

Recovery Fund: Bruni (economista), “grande provvidenza da parte dell’Europa”, ma non sottovalutare “la maledizione delle risorse”

"Ci sono più livelli di valutazione di questa vicenda". Lo ha detto al Sir l'economista Luigino Bruni, commentando il "Piano nazionale di ripresa e resilienza", messo a punto nelle ultime ore dal Gove ...

