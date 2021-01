Maie-Italia23: i centristi per Conte che vogliono salvare Palazzo Chigi (Di sabato 16 gennaio 2021) Un gruppo di senatori si costituisce a Palazzo Madama in vista della fiducia da votare martedì. Quella potrebbe essere l'occasione per un colpo di scena. Ma mancano ancora i numeri Leggi su today (Di sabato 16 gennaio 2021) Un gruppo di senatori si costituisce aMadama in vista della fiducia da votare martedì. Quella potrebbe essere l'occasione per un colpo di scena. Ma mancano ancora i numeri

Agenzia_Ansa : E' nato oggi al Senato il gruppo MAIE-Italia23, 'per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento… - petergomezblog : Crisi di governo, diretta – Responsabili, al Senato nasce il gruppo Maie-Italia23: “Punto di riferimento è Conte”.… - MediasetTgcom24 : Senato, nasce la componente Maie-Italia23 a sostegno di Conte #giuseppeconte - Noovyis : (Il progetto dei Costruttori ha già una casa. Nasce il gruppo Maie-Italia23. Il premier lavora a un nuovo patto di… - Notiziedi_it : Maie-Italia23: i centristi per Conte che vogliono salvare Palazzo Chigi -