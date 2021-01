Maddaloni, il Villaggio dei Ragazzi dona 400 giubbotti invernali ai senzatetto (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” ha donato al Comitato di Maddaloni della Croce Rossa Italiana, presieduto da Marco De Simone, circa 400 giubbotti invernali. I “capispalla”, consegnati dall’ing. Claudio Petrone, sono stati subito distribuiti ai clochard dell’intero territorio casertano grazie anche all’aiuto dei volontari della Caritas Parrocchiale S.Aniello Abate di Maddaloni e dell’Associazione di volontariato internazionale “Angelo degli Ultimi”. “In continuità con il passato, il Villaggio – ha spiegato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell‘Ente maddalonese – è sempre più punto di riferimento di significative realtà del volontariato e dell’associazionismo del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Fondazionedei“don Salvatore d’Angelo” hato al Comitato didella Croce Rossa Italiana, presieduto da Marco De Simone, circa 400. I “capispalla”, consegnati dall’ing. Claudio Petrone, sono stati subito distribuiti ai clochard dell’intero territorio casertano grazie anche all’aiuto dei volontari della Caritas Parrocchiale S.Aniello Abate die dell’Associazione di volontariato internazionale “Angelo degli Ultimi”. “In continuità con il passato, il– ha spiegato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell‘Ente maddalonese – è sempre più punto di riferimento di significative realtà del volontariato e dell’associazionismo del ...

