“M5S la più grande truffa elettorale, elettori traditi”, la nota di Forza Italia Giovani (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota di Raffaele Siciliano, coordinatore Vicario Provinciale Forza Italia Giovani Benevento: “L’alleanza tra i 5 Stelle ed il PD va a sancire, anche sul nostro territorio, quello che già prima è avvenuto a livello nazionale. Il Movimento 5 Stelle mosso alla nascita dai più nobili obiettivi, come quello di sconfiggere la casta politica, si ritrova a fare l’esatto opposto, alleandosi a livello nazionale e locale con gli stessi che additavano e descrivevano nel modo peggiore possibile. Hanno cavalcato la rabbia delle persone, utilizzandola strumentalmente per arrivare al potere, barricarsi nei palazzi e rimanere ancorati alle poltrone, grazie alla stessa casta che avrebbero dovuto combattere. Anche a Benevento quindi, come in Parlamento, si è consumato il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo ladi Raffaele Siciliano, coordinatore Vicario ProvincialeBenevento: “L’alleanza tra i 5 Stelle ed il PD va a sancire, anche sul nostro territorio, quello che già prima è avvenuto a livello nazionale. Il Movimento 5 Stelle mosso alla nascita dai più nobili obiettivi, come quello di sconfiggere la casta politica, si ritrova a fare l’esatto opposto, alleandosi a livello nazionale e locale con gli stessi che additavano e descrivevano nel modo peggiore possibile. Hanno cavalcato la rabbia delle persone, utilizzandola strumentalmente per arrivare al potere, barricarsi nei palazzi e rimanere ancorati alle poltrone, grazie alla stessa casta che avrebbero dovuto combattere. Anche a Benevento quindi, come in Parlamento, si è consumato il ...

