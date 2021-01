L’Università di Perugia resta senza guida, si dimette anche la prorettrice Gambino (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Università per gli stranieri di Perugia continua a perdere pezzi. Ieri, scrive il Corriere dell’Umbria, si è dimessa anche la professoressa Daniele Gambini, da un mese eletta prorettrice (dopo le dimissioni della Grego Bolli). A questo punto sembra tornare di attualità l’ipotesi commissariamento, continua il quotidiano, “ma è anche possibile che vengano indette subito le elezioni per il nuovo Rettore, che si sarebbero dovute tenere a marzo. Al momento infatti non resta nulla della dirigenza di Palazzo Gallenga: tra sospesi, dimissionari, interdetti o non in possesso di qualifica, l’Ateneo è senza guida”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 gennaio 2021)per gli stranieri dicontinua a perdere pezzi. Ieri, scrive il Corriere dell’Umbria, si è dimessala professoressa Daniele Gambini, da un mese eletta(dopo le dimissioni della Grego Bolli). A questo punto sembra tornare di attualità l’ipotesi commissariamento, continua il quotidiano, “ma èpossibile che vengano indette subito le elezioni per il nuovo Rettore, che si sarebbero dovute tenere a marzo. Al momento infatti nonnulla della dirigenza di Palazzo Gallenga: tra sospesi, dimissionari, interdetti o non in possesso di qualifica, l’Ateneo è”. L'articolo ilNapolista.

napolista : L’Università di #Perugia resta senza guida, si dimette anche la prorettrice Gambino Sul Corriere Umbria. Torna in a… - lovegodcos : @gino30548730 @Pierca69 @realvarriale @juventusfc @Pirlo_official Si ok. Siete dei santi.Guarda caso quando c'è del… - tuttoggi : E' un terremoto senza fine quello che sta sconvolgendo l'Università per Stranieri di Perugia, travolta dallo scanda… - KaLogos : @Giusepp41094293 @FabRavezzani Meno male che c'è la Juve, l'Università di Perugia, Paratici, la 'ndrangheta, Moggi,… - Ivan__soli : L'università per stranieri di Perugia praticamente è vuota Niente professori e sovraintendente e niente alunni #suarez -

Ultime Notizie dalla rete : L’Università Perugia “Orzi antichi per malti moderni”: promuovere la biodiversità della la birra artigianale Comunicati-Stampa.net