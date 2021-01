Love Actually, Hugh Grant non ricorda la trama del film: "Come finisce?" (Di sabato 16 gennaio 2021) Hugh Grant ha ammesso di non ricordare il finale di Love Actually, uno dei suoi film più celebri in cui ha interpretato il Primo Ministro del Regno Unito Una delle certezze natalizie è, senza dubbio, Love Actually. Eppure, Hugh Grant ha ammesso di non ricordare il finale della rom-com in cui ha interpretato il Primo Ministro del Regno Unito. Sarà la presenza di diverse linee narrative o la lunga carriera dell'attore inglese ma sta di fatto che Grant avrebbe difficoltà a tenere a mente gli snodi della trama del film diretto da Richard Curtis. Come riporta Screen Rant, Love Actually - L'amore davvero ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021)ha ammesso di nonre il finale di, uno dei suoipiù celebri in cui ha interpretato il Primo Ministro del Regno Unito Una delle certezze natalizie è, senza dubbio,. Eppure,ha ammesso di nonre il finale della rom-com in cui ha interpretato il Primo Ministro del Regno Unito. Sarà la presenza di diverse linee narrative o la lunga carriera dell'attore inglese ma sta di fatto cheavrebbe difficoltà a tenere a mente gli snodi delladeldiretto da Richard Curtis.riporta Screen Rant,- L'amore davvero ha ...

3cinematographe : #LoveActually: #HughGrant non si ricorda cosa succede nel film! - _lewismile_ : ho visto metà love actually e piango bdhdjdi cioè thomas bsudjdnd thomas che suona la batteria snudkdifbf vado a piangere ciao - Giu_ggiola : RT @chiarsbowiex: Che poi fatemi capire,, vi state a lamentare della foto che hanno messo. Ma sapete com'è è una fan page di Harry Potter,,… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Love Actually: Hugh Grant ha rischiato di rovinare il ricordo nei fan apprendo in Black Mirror… - justavoidme_ : @kiaSangst3r_ ma non ha appena finito di girare love actually? -

Ultime Notizie dalla rete : Love Actually Love Actually: Hugh Grant non si ricorda cosa succede nel film! Cinematographe.it - FilmIsNow Love Actually, Hugh Grant non ricorda la trama del film: "Come finisce?"

Hugh Grant ha ammesso di non ricordare il finale di Love Actually, uno dei suoi film più celebri in cui ha interpretato il Primo Ministro del Regno Unito Una delle certezze natalizie è, senza dubbio, ...

Love Actually: Hugh Grant non si ricorda cosa succede nel film!

Nel corso di una recente intervista, Hugh Grant ha ammesso di non ricordare il finale di Love Actually e cosa succede al suo personaggio.

Hugh Grant ha ammesso di non ricordare il finale di Love Actually, uno dei suoi film più celebri in cui ha interpretato il Primo Ministro del Regno Unito Una delle certezze natalizie è, senza dubbio, ...Nel corso di una recente intervista, Hugh Grant ha ammesso di non ricordare il finale di Love Actually e cosa succede al suo personaggio.