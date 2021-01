Lotta al Covid, si parte anche con il vaccino Moderna: la prima dose è per nonna Ida, 106 anni (Di sabato 16 gennaio 2021) TREIA - A Treia il primo utilizzo del vaccino Moderna, vaccinati tutti gli operatori della residenza protetta casa di riposo del paese. Ne dà notizia una nota del sindaco di Treia, FRanco Capponi: '... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 16 gennaio 2021) TREIA - A Treia il primo utilizzo del, vaccinati tutti gli operatori della residenza protetta casa di riposo del paese. Ne dà notizia una nota del sindaco di Treia, FRanco Capponi: '...

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid Coronavirus oggi. Arcuri: «da lunedì Pfizer consegnerà 29% di dosi in meno. Un problema proseguire ... Il Sole 24 ORE Covid, vaccinato il 95 per cento dei dipendenti all’ospedale di Modica

Completata la vaccinazione dei 756 operatori sanitari, nell'ospedale di Modica (Rg). "Abbiamo vaccinato il 95% dei dipendenti degli ospedali riuniti Modica Scicli - dice Pietro Bonomo, direttore sanit ...

Covid: la Turchia ha vaccinato 650.000 persone in due giorni

ROMA, 16 GEN - Da quando ha iniziato la sua campagna vaccinale giovedì, la Turchia in due giorni ha già somministrato oltre 650.000 dosi del vaccino di produzione cinese Sinovac Biotech: lo afferma il ...

