L'ospedale virtuale che ha già curato in Lombardia 23 mila pazienti (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - C'è un ospedale virtuale ‘progettato' dall'Università Statale di milano che ha già curato da marzo a ora 23mila pazienti. Vi si accede tramite un messaggino sul proprio telefono e, riferisce all'AGI Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina, chi ha varcato queste pareti ‘digitali' “non tornerebbe più indietro”. Nato per malati Covid, poi sono arrivati gli 'altri' “L'impegno è nato a marzo – racconta il docente ideatore di COD20 – quando è iniziata la pandemia, gli ospedali erano in difficoltà e l'assistenza sul territorio era ‘saltata'. Con un centinaio di specializzandi abbiamo deciso di lanciare questa piattaforma per aiutare chi era rimasto senza riferimenti”. La differenza con la telemedicina dedicata a un singolo paziente è che qui viene messa a ... Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - C'è un‘progettato' dall'Università Statale dino che ha giàda marzo a ora 23. Vi si accede tramite un messaggino sul proprio telefono e, riferisce all'AGI Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina, chi ha varcato queste pareti ‘digitali' “non tornerebbe più indietro”. Nato per malati Covid, poi sono arrivati gli 'altri' “L'impegno è nato a marzo – racconta il docente ideatore di COD20 – quando è iniziata la pandemia, gli ospedali erano in difficoltà e l'assistenza sul territorio era ‘saltata'. Con un centinaio di specializzandi abbiamo deciso di lanciare questa piattaforma per aiutare chi era rimasto senza riferimenti”. La differenza con la telemedicina dedicata a un singolo paziente è che qui viene messa a ...

RoccoPetraglia1 : RT @Agenzia_Italia: L'ospedale virtuale che ha già curato in Lombardia 23 mila pazienti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: L'ospedale virtuale che ha già curato in Lombardia 23 mila pazienti - siobanvict : RT @Agenzia_Italia: L'ospedale virtuale che ha già curato in Lombardia 23 mila pazienti - Agenzia_Italia : L'ospedale virtuale che ha già curato in Lombardia 23 mila pazienti - sulsitodisimone : L'ospedale virtuale che ha già curato in Lombardia 23 mila pazienti -

Ultime Notizie dalla rete : ospedale virtuale L'ospedale virtuale che ha già curato in Lombardia 23 mila pazienti AGI - Agenzia Italia L'ospedale virtuale che ha già curato in Lombardia 23 mila pazienti

Vi si accede tramite un messaggino sul proprio telefono e, riferisce all’AGI Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina della Statale di Milano che l'ha ideato, chi ha varcato queste pa ...

Penultima tappa a Sunderland: Benavides soffre ma resta leader

Il forcing Benavides ha subito il forcing di Sunderland che ha condotto la frazione con piglio, arrivando a meno di 1' da lui nella classifica generale virtuale. Invece dell'inevitabile e pesante pena ...

Vi si accede tramite un messaggino sul proprio telefono e, riferisce all’AGI Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina della Statale di Milano che l'ha ideato, chi ha varcato queste pa ...Il forcing Benavides ha subito il forcing di Sunderland che ha condotto la frazione con piglio, arrivando a meno di 1' da lui nella classifica generale virtuale. Invece dell'inevitabile e pesante pena ...