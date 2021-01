Lombardia zona rossa, la Regione ricorre al Tar; Moratti: “Il ministro sospenda l’ordinanza” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che ha deciso di collocare la Lombardia in ‘zona rossa’, la Regione Lombardia – come preannunciato dal presidente Attilio Fontana – lunedì mattina presenterà ricorso al Tar contro il provvedimento, con richiesta di misura cautelare urgente”. Moratti: ministro SPERANZA sospenda ORDINANZA CON EFFETTO IMMEDIATO Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, invita il ministro della Salute Speranza a sospendere con effetto immediato l’ordinanza che colloca Regione Lombardia in zona rossa in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 gennaio 2021) “Dopo il provvedimento delSperanza, che ha deciso di collocare lain ‘’, la– come preannunciato dal presidente Attilio Fontana – lunedì mattina presenterà ricorso alcontro il provvedimento, con richiesta di misura cautelare urgente”.SPERANZAORDINANZA CON EFFETTO IMMEDIATO Il vicepresidente ed assessore al Welfare di, Letizia, invita ildella Salute Speranza a sospendere con effetto immediatoche collocainin ...

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - sca_loredana : RT @lacampiglio: Quando fate girare i dati sull’incidenza ogni 100mila abitanti per favore mettete un trigger warning, che qui in Lombardia… - Italia_Notizie : Lombardia, Speranza firma l’ordinanza per la zona rossa. Fontana: “Lunedì ricorso al Tar” -