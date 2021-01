Lombardia zona rossa fino al 31 gennaio: negozi chiusi, parrucchieri aperti, scuole fino alla prima media (Di sabato 16 gennaio 2021) La Lombardia entra in zona rossa da domenica 17 almeno fino al lunedì 31 gennaio. Ci saranno scuole in presenza solo fino alla prima media compresa, negozi chiusi, tranne supermercati, alimentari, edicole, farmacie, tabaccherie e altre insegne di prima necessità (compreso i parrucchieri). Sarà necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti fuori dal proprio comune e anche in td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 16 gennaio 2021) Laentra inda domenica 17 almenoal lunedì 31. Ci sarannoin presenza solocompresa,, tranne supermercati, alimentari, edicole, farmacie, tabaccherie e altre insegne dinecessità (compreso i). Sarà necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti fuori dal proprio comune e anche in td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - MFragasso : Milano, è ufficiale, il ministro ha firmato: Lombardia zona rossa dal 17 al 31 gennaio - Pierenrico55 : RT @CalaminiciM: Per Fontana che la Lombardia sia zona rossa e’ una “punizione “. La vena comica continua ,anche nel dopo Gallera. -