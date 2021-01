Lombardia zona rossa fino al 31 gennaio. La Regione annuncia il ricorso al Tar: decidono su dati vecchi (Di sabato 16 gennaio 2021) Oltraggio. Torto. Decisione politica. Fa discutere e insorgere gli amministratori la decisione di collocare la Lombardia in zona rossa. La conferma è arrivata dal ministro Speranza che ha firmato l’ordinanza. La Regione guidata da Attilio Fontana è in chiusura totale da domani al 31 dicembre. Ma il Pirellone ha già annunciato che lunedì presenterà ricorso al Tar. La Lombardia zona rossa fino al 31 dicembre Letizia Moratti, neovicepresidente della Regione, non ci sta. E invita il ministro della Salute Speranza a sospendere con effetto immediato l’ordinanza. Vista l’incertezza dei dati non aggiornati alla base della decisione non legittima del provvedimento. “Inoltre, chiedo al Ministro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Oltraggio. Torto. Decisione politica. Fa discutere e insorgere gli amministratori la decisione di collocare lain. La conferma è arrivata dal ministro Speranza che ha firmato l’ordinanza. Laguidata da Attilio Fontana è in chiusura totale da domani al 31 dicembre. Ma il Pirellone ha giàto che lunedì presenteràal Tar. Laal 31 dicembre Letizia Moratti, neovicepresidente della, non ci sta. E invita il ministro della Salute Speranza a sospendere con effetto immediato l’ordinanza. Vista l’incertezza deinon aggiornati alla base della decisione non legittima del provvedimento. “Inoltre, chiedo al Ministro ...

