Lombardia, zona rossa da domenica Spostamenti, scuole e negozi - Il punto (Di sabato 16 gennaio 2021) Per la Lombardia torna la zona rossa: il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, ha firmato la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 gennaio 2021) Per latorna la: il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, ha firmato la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da17 gennaio.

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - eadaimon : RT @lasorelladiKarl: ciao, anch'io mi chiamo Lorena ed ogni mese il 43% del mio stipendio va a finanziare questo #GovernodellaVergogna che… - virna67782328 : RT @pierpi13: Fontana aveva chiuso le scuole fino al 25 gennaio perché eravamo a rischio. Il Tar boccia l’ordinanza. Da lunedì la Lombardia… -