Lombardia, pronto già il ricorso E Galli tuona: "Zona rossa affronto" (Di sabato 16 gennaio 2021) Valentina Dardari L’assessore alla cultura di Regione Lombardia ha espresso il suo pare sulla decisione di far tornare rossa la regione del nord Stefano Bruno Galli, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, ha espresso il suo parere riguardo la decisione presa dal governo di far ritornare in Zona rossa la Lombardia. In perfetto accordo con il governatore Attilio Fontana, Galli ha asserito: “Sostengo quello che ha detto Fontana ieri: è un affronto ai sacrifici che hanno fatto i lombardi, con dati che sono in netto miglioramento. Sostengo con molta forza la prospettiva del ricorso che ha annunciato ieri il presidente". Tornare in Zona rossa non vuol dire solo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Valentina Dardari L’assessore alla cultura di Regioneha espresso il suo pare sulla decisione di far tornarela regione del nord Stefano Bruno, assessore alla Cultura di Regione, ha espresso il suo parere riguardo la decisione presa dal governo di far ritornare inla. In perfetto accordo con il governatore Attilio Fontana,ha asserito: “Sostengo quello che ha detto Fontana ieri: è unai sacrifici che hanno fatto i lombardi, con dati che sono in netto miglioramento. Sostengo con molta forza la prospettiva delche ha annunciato ieri il presidente". Tornare innon vuol dire solo ...

