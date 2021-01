Lombardia in zona rossa, la Regione conferma il ricorso al Tar. Fontana: “Dati spiegano perchè” (Di sabato 16 gennaio 2021) La Regione Lombardia ha confermato che lunedì si procederà al ricorso al Tar. Il presidente Fontana ha spiegato il perchè. Anche la vice presidente Moratti interviene contro Speranza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 gennaio 2021) Lahato che lunedì si procederà alal Tar. Il presidenteha spiegato il. Anche la vice presidente Moratti interviene contro Speranza. L'articolo .

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - RinoSimeoni : RT @antonio_bordin: Però la Lombardia va in zona rossa, la Campania (patria di Mastella) in zona gialla. - icsicsxx : RT @SecolodItalia1: Lombardia zona rossa fino al 31 gennaio. La Regione annuncia il ricorso al Tar: decidono su dati vecchi -