Lombardia e Sicilia zone rosse. E dodici regioni arancioni. Domani scattano le nuove misure di contenimento. L'Italia festeggia il primo milione di vaccinati (Di sabato 16 gennaio 2021) Le feste sono finite. Oggi entra in vigore il nuovo Dpcm e ben 12 regioni da Domani finiscono in zona arancione: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia e Calabria. Ma c'è chi sta peggio. Lombardia, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano saranno le prime zone rosse del 2021. Ci saranno anche zone gialle: Provincia autonoma di Trento, Toscana, Sardegna, Molise, Campania e Basilicata. E' così che il Governo, nel giorno in cui si supera il milione di vaccinati, mette in atto una nuova stretta, sempre differenziata per territori, per evitare un lockdown totale. Le ultime modifiche al Dpcm sono state illustrate dall'esecutivo nella riunione con le ...

