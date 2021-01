Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica settimanale. Diamo i voti ai libri di 3 scrittrici: Borgo Sud, Quando le montagne cantano, Adorazione (Di sabato 16 gennaio 2021) Donatella Di Pietrantonio è un talento letterario incalcolabile. E Borgo Sud (Einaudi) è a tutti gli effetti il nostro libro dell’anno. Va bene, L’arminuta sì c’era, c’è stata, ma ora c’è questo romanzo qui. Un’opera che ti rivolta psicologicamente come un guanto, dito per dito, e che ti entra nell’inconscio, intercapedine per intercapedine, per lacerarti nel profondo ed affermare l’effetto taumaturgico e sconvolgente del potere della letteratura. La trama, sì, d’accordo. Un flashback da passato prossimo sul matrimonio della narratrice (senza nome, almeno questo ci è parso) della storia, protagonista di uno squarcio familiare recente, contemporaneo. Un momento di luce descrittivo, macchiato da una chiazza di sangue e da un accadimento casuale e superfluo. Poi subito il ritorno all’oggi, di notte, in una stanza d’albergo abruzzese, dove la narratrice inquieta ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Donatella Di Pietrantonio è un talento letterario incalcolabile. ESud (Einaudi) è a tutti gli effetti il nostro libro dell’anno. Va bene, L’arminuta sì c’era, c’è stata, ma ora c’è questo romanzo qui. Un’opera che ti rivolta psicologicamente come un guanto, dito per dito, e che ti entra nell’inconscio, intercapedine per intercapedine, per lacerarti nel profondo ed affermare l’effetto taumaturgico e sconvolgente del potere della letteratura. La trama, sì, d’accordo. Un flashback da passato prossimo sul matrimonio della narratrice (senza nome, almeno questo ci è parso) della storia, protagonista di uno squarcio familiare recente, contemporaneo. Un momento di luce descrittivo, macchiato da una chiazza di sangue e da un accadimento casuale e superfluo. Poi subito il ritorno all’oggi, di notte, in una stanza d’albergo abruzzese, dove la narratrice inquieta ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Scaffale dei Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica settimanale. Diamo i voti ai libri di 3 scrittrici: Borgo Sud,… Il Fatto Quotidiano Morto Andreino Antonini “signore dei libri”: una vita di cultura in mezzo a scaffali e foto

Lo storico libraio aveva 91 anni. Esule da Buie d’Istria aveva documentato il 26 ottobre 1954 il ritorno di Trieste all’Italia ...

Biblioteca Classense, nuova sezione saggistica e letteratura

Si è concluso il percorso di riallestimento e rinnovamento delle collezioni della principale sezione a scaffale aperto della Biblioteca Classense di Ravenna: la sezione di saggistica e letteratura non ...

