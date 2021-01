“Lo avevo promesso”. Clamorosa Anna Falchi: si spoglia completamente per la Lazio, il “derby” che piace a tutti | Guarda (Di sabato 16 gennaio 2021) Anna Falchi lo aveva promesso che si sarebbe mostrata senza veli, indossando praticamente la sola mascherina (biancoceleste, ovviamente), in caso di vittoria della Lazio nel derby. La promessa è stata mantenuta, visto che la squadra di Simone Inzaghi ha strapazzato la Roma per 3-0, regalandosi una vittoria che può svoltare la stagione. “Finita la partita più importante e sentita della capitale”, ha esclamato la Falchi a corredo del post su Instagram in cui mette in mostra il suo fisico ancora notevole che ha fatto perdere la testa a tutti i tifosi della Lazio (e non solo”. “Viva la Lazio e tutta la squadra, il grande Immobile che non ci delude mai. Tre a zitti… fioretto mantenuto!”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021)lo avevache si sarebbe mostrata senza veli, indossando praticamente la sola mascherina (biancoceleste, ovviamente), in caso di vittoria dellanel. La promessa è stata mantenuta, visto che la squadra di Simone Inzaghi ha strapazzato la Roma per 3-0, regalandosi una vittoria che può svoltare la stagione. “Finita la partita più importante e sentita della capitale”, ha esclamato laa corredo del post su Instagram in cui mette in mostra il suo fisico ancora notevole che ha fatto perdere la testa ai tifosi della(e non solo”. “Viva lae tutta la squadra, il grande Immobile che non ci delude mai. Tre a zitti… fioretto mantenuto!”. ...

Nico6410 : @ANNA62348499 #Buongiorno Anna?????? avevo promesso un saluto particolare? Ecco...??????? - MONELLO38464029 : RT @Coppiaapertaum1: ???? Buona Domenica a tutti.. e come promesso ecco il continuo del video di ieri notte..avevo una voglia pazza e mi so… - Alessio96678226 : RT @cazzodoppio: Ve lo avevo promesso e ogni promessa è un obbligo. Retweettate questo è ne vedere molte altre. Retweet this to see more ??… - yangleeful : @sunflower4mark JFOAUFHAJHDJAJS E DI CHEE mado mi dispiace io ti avevo promesso un augurio a mezzanotte e invece..… - vinambulo : @ZzaPina Vino del cuore. Anche perchè bevuto la notte prima dell'esame a sommelier, in piena ansia da prestazione.… -

Ultime Notizie dalla rete : avevo promesso Lazio - Roma, Luis Alberto: "Mentalità vincente da derby, stiamo cambiando" La Lazio Siamo Noi Wikipedia: 20 anni di una grande promessa

Stiamo parlando di Jimmy Wales, che con il suo articolo Hell World ha dato il via a Wikipedia ... 20 anni dopo la nascita del sito, la promessa di una “cultura universale” è stata davvero mantenuta?

Chi è senza peccato di Marco Travaglio

Prima ovvietà: nessuno fa niente per niente. Quindi, “responsabili”, “disponibili” o “costruttori” che siano, i parlamentari che passano dall’opp ...

Stiamo parlando di Jimmy Wales, che con il suo articolo Hell World ha dato il via a Wikipedia ... 20 anni dopo la nascita del sito, la promessa di una “cultura universale” è stata davvero mantenuta?Prima ovvietà: nessuno fa niente per niente. Quindi, “responsabili”, “disponibili” o “costruttori” che siano, i parlamentari che passano dall’opp ...