LIVE Sport Invernali, DIRETTA: Marta Bassino trionfa nel gigante! Che flop gli slalomisti (Di sabato 16 gennaio 2021) 14.55 SCI ALPINO – Marta Bassino VINCE A KRANJSKA GORA! La nostra portacolori domina il gigante rifilando 80 centesimi alla francese Tessa Worley, e 1.46 sulla svizzera Michelle Gisin. Quarta la slovacca Petra Vlhova a 1.58, quinta Federica Brignone a 2.10, sesta Mikaela Shiffrin a 2.18, settima l'austriaca Ramona Siebenhofer a 2.54

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA: tutto su Marta Bassino! Che flop gli slalomisti OA Sport LIVE Bologna-Verona 0-0: Barrow impegna subito Silvestri

LIVE Bologna-Verona 0-0: Barrow impegna subito Silvestri Mihajlovic preferisce Dominguez a Svanberg a centrocampo. Hellas con Kalinic davanti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...

Trey Wingo will call golf for PGA Tour Live, beginning with the Farmers Insurance Open Jan. 28

Former ESPN anchor and host Trey Wingo has found his next broadcasting gig. He will call golf for PGA Tour Live.

