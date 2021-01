LIVE Sport Invernali, DIRETTA: Marta Bassino trionfa nel gigante! Che flop gli slalomisti! Lanthaler show nello slittino naturale (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (16 gennaio) La DIRETTA LIVE del gigante femminile di sci alpino La DIRETTA LIVE dello slalom maschile di sci alpino La DIRETTA LIVE della staffetta 4×6 km femminile di biathlon La DIRETTA LIVE degli Europei allround/sprint di speed skating 15.15 slittino naturale – Evelin Lanthaler vince anche la seconda gara della Val Passiria con il tempo di 1:52.75 precedendo Greta Pinggera di 1.26 e la russa Ekaterina Lavrenteva di 2.08. Quarta Daniela Mittermair a 2.28. Nel doppio successo per gli austriaci Fabian e Simon Achenrainer in 1:56.92 con 42 centesimi su ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (16 gennaio) Ladel gigante femminile di sci alpino Ladello slalom maschile di sci alpino Ladella staffetta 4×6 km femminile di biathlon Ladegli Europei allround/sprint di speed skating 15.15– Evelinvince anche la seconda gara della Val Passiria con il tempo di 1:52.75 precedendo Greta Pinggera di 1.26 e la russa Ekaterina Lavrenteva di 2.08. Quarta Daniela Mittermair a 2.28. Nel doppio successo per gli austriaci Fabian e Simon Achenrainer in 1:56.92 con 42 centesimi su ...

Agenzia_Ansa : #SerieA, #BolognaVerona Segui LA DIRETTA #Live #ANSA - Sport_Mediaset : #SerieA, 18^ giornata ???? #BolognaVerona, la partita è iniziata! ?? Squadre in campo così! Aggiornamenti LIVE ??… - SkySport : Bologna e Verona in campo: segui qui il LIVE - OA_Sport : #BIATHLON Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della sprint femminile a Oberhof: Italia outsider con Wierer e Vittozzi,… - sportli26181512 : Bologna-Verona, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Vietato sbagliare al Dall'Ara per i rossoblù, red… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA: tutto su Marta Bassino! Che flop gli slalomisti OA Sport LIVE Bologna-Verona 0-0: Barrow impegna subito Silvestri

LIVE Bologna-Verona 0-0: Barrow impegna subito Silvestri Mihajlovic preferisce Dominguez a Svanberg a centrocampo. Hellas con Kalinic davanti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...

Serie C, il tabellino di Pistoiese – Giana Erminio [LIVE]

Formazioni ufficiali e aggiornamenti in diretta della sfida tra Pistoiese e Giana Erminio, valida per la diciannovesima giornata di Serie C 2020/21 IL TABELLINO DI PISTOIESE – GIANA ERMINIO PISTOIESE ...

LIVE Bologna-Verona 0-0: Barrow impegna subito Silvestri Mihajlovic preferisce Dominguez a Svanberg a centrocampo. Hellas con Kalinic davanti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...Formazioni ufficiali e aggiornamenti in diretta della sfida tra Pistoiese e Giana Erminio, valida per la diciannovesima giornata di Serie C 2020/21 IL TABELLINO DI PISTOIESE – GIANA ERMINIO PISTOIESE ...