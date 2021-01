LIVE Sport Invernali, DIRETTA: Marta Bassino lotta per la vittoria, Pittin sogna il podio come Rieder/Rastner nello slittino (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (16 gennaio) La DIRETTA LIVE del gigante femminile di sci alpino La DIRETTA LIVE dello slalom maschile di sci alpino La DIRETTA LIVE della staffetta 4×6 km femminile di biathlon La DIRETTA LIVE degli Europei allround/sprint di speed skating 13.19 slittino DOPPIO – La prima manche della gara di Oberhof (Germania) vede al comando il duo padrone di casa Wendl/Arlt con il tempo di 40.817 con 11 millesimi sui lettoni Sics/Sics e 72 sui tedeschi Eggert/Benecken. Quarti gli austriaci Steu/Koller a 73, mentre sono al quinto posto i primi azzurri: Rieder/Rastner ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (16 gennaio) Ladel gigante femminile di sci alpino Ladello slalom maschile di sci alpino Ladella staffetta 4×6 km femminile di biathlon Ladegli Europei allround/sprint di speed skating 13.19DOPPIO – La prima manche della gara di Oberhof (Germania) vede al comando il duo padrone di casa Wendl/Arlt con il tempo di 40.817 con 11 millesimi sui lettoni Sics/Sics e 72 sui tedeschi Eggert/Benecken. Quarti gli austriaci Steu/Koller a 73, mentre sono al quinto posto i primi azzurri:...

bornjuventino : RT @blab_live: Anche oggi vi aspettiamo in diretta su @tvdellosport (ore 13.30) per parlare insieme di #SerieA e di tutto lo sport di oggi!… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kranjska Gora: alle 14.00 riparte il gigante con Bassino davanti a Gisin, ma se la giocano in sei #FISAlpine #Alpin… - neveitalia : LIVE da Kranjska Gora: alle 14.00 riparte il gigante con Bassino davanti a Gisin, ma se la giocano in sei… - blab_live : Anche oggi vi aspettiamo in diretta su @tvdellosport (ore 13.30) per parlare insieme di #SerieA e di tutto lo sport… - infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 16 gennaio: Vinatzer subito fuori a Flachau. Italia all'attacco con Bassino, Brignone… -