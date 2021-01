LIVE Sport Invernali, DIRETTA: Marta Bassino in testa a Kranjska Gora! L’azzurra sogna la vittoria (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (16 gennaio) La DIRETTA LIVE del gigante femminile di sci alpino La DIRETTA LIVE dello slalom maschile di sci alpino La DIRETTA LIVE della staffetta 4×6 km femminile di biathlon La DIRETTA LIVE degli Europei allround/sprint di speed skating 12.11 SCI ALPINO – Marta Bassino splende nella prima manche del gigante di Kranjska Gora. La piemontese è praticamente perfetta sul pendio sloveno e chiude in testa a metà gara. Michelle Gisin è al secondo posto con 27 centesimi di ritardo da Bassino. Più staccate Petra Vlhova e Mikaela ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (16 gennaio) Ladel gigante femminile di sci alpino Ladello slalom maschile di sci alpino Ladella staffetta 4×6 km femminile di biathlon Ladegli Europei allround/sprint di speed skating 12.11 SCI ALPINO –splende nella prima manche del gigante diGora. La piemontese è praticamente perfetta sul pendio sloveno e chiude ina metà gara. Michelle Gisin è al secondo posto con 27 centesimi di ritardo da. Più staccate Petra Vlhova e Mikaela ...

