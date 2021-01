LIVE Sci alpino | Slalom Flachau in DIRETTA | Noel cerca la prima vittoria | Gross e Moelgg a caccia di rimonte Seconda manche alle 12 30

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR11.00 E14.00 10.37: Maurberger è già fuori dalla. Tremmel 26mo a 1?89, Strolz 14mo a 1?33, Aerni 18mo a 1?66.è 22mo 10.34: Fuori anche Sala. Un disastro questoper gli azzurri che non riescono a restare in pista. Per ora qualificatie Maurberger che però è a forte rischio, 28mo quando mancano ancora 30 atleti 10.34: 6 decimi di ritardo per Sala all’intermedio 10.33: Come Vinatzer, Liberatore esce di scena dopo pochissime porte. Un’ecatombe per gli azzurri 10.33: Ritardo ampio anche per Rochat che è 31mo a 2?89. Ora Liberatore e Sala 10.32: ...