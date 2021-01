LIVE Sci alpino, Gigante Maribor in DIRETTA: Marta Bassino in testa a metà gara! Seconda manche alle 13.30 (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI FLACHAU alle 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI KRANJSKA GORA 11.52 Elena Curtoni è scesa in 13ma piazza, Sofia Goggia 16ma. 11.51 Bene anche la polacca Gasienica-Daniel, undicesima a 1?82. La pista ovviamente è perfetta, essendo ghiacciata. C’è spazio anche per i pettorali più alti. 11.48 Stupisce l’americana O’Brien, settima a 1?38! Inserimenti inaspettati nella top10! 11.46 Subito fuori la svedese Alphand. 11.45 Eccezionale l’austriaca Siebenhofer. E’ settima a 1?39. Si è esaltata sul ghiaccio, parliamo di una discesista che ha compiuto passi da…Gigante! Elena Curtoni esce dalle 10, è undicesima. 14ma Sofia Goggia. 11.43 Federica Brignone si trova a 53 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI FLACHAU9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI KRANJSKA GORA 11.52 Elena Curtoni è scesa in 13ma piazza, Sofia Goggia 16ma. 11.51 Bene anche la polacca Gasienica-Daniel, undicesima a 1?82. La pista ovviamente è perfetta, essendo ghiacciata. C’è spazio anche per i pettorali più alti. 11.48 Stupisce l’americana O’Brien, settima a 1?38! Inserimenti inaspettati nella top10! 11.46 Subito fuori la svedese Alphand. 11.45 Eccezionale l’austriaca Siebenhofer. E’ settima a 1?39. Si è esaltata sul ghiaccio, parliamo di una discesista che ha compiuto passi da…! Elena Curtoni esce d10, è undicesima. 14ma Sofia Goggia. 11.43 Federica Brignone si trova a 53 ...

